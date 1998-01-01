Диспетчеру теплосети предъявлены обвинения в гибели двух человек от кипятка в кафе в Петербурге

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу предъявило обвинение диспетчеру компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» в гибели двух молодых людей в сентябре прошлого года в кафе на Измайловском проспекте, когда они буквально заживо сварились в кипятке.

— По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей ночью 28 сентября 2018 года во дворе одного из домов, расположенных на Измайловском проспекте, произошел прорыв трубопровода, в результате чего два молодых человека 1998 года рождения получили термические ожоги и погибли, — рассказал Пятому каналу старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации ГСУ СКР Сергей Капитонов.

Он добавил, что 36-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Пятый канал рассказывал подробности страшной трагедии в кафе «Типичный Питер», когда после прорыва кипятка Андрей М. и Максим Ш. сначала покинули заведение, но затем решили вернуться за верхней одеждой и уже не смогли выбраться.