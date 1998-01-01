Судья сломал ногу в ходе матча КХЛ между «Витязем» и «Торпедо»

42-летний арбитр Эдуард Одиньш получил перелом ноги в ходе матча КХЛ после столкновения с нападающим подольского клуба «Витязь» финном Миро Аалтоненом. Судью унесли с площадки на носилках и увезли в больницу, где диагностировали перелом обеих костей левой голени со смещением, сообщает ТАСС.
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Встреча в Подольске между «Витязем» и нижегородским «Торпедо» была продолжена при одном главном арбитре. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей.
Ранее Пятый канал сообщал, что велотрекист Евгений Змиевский получил серьезную травму на соревнованиях в Петербурге. 20-летнему участнику соревнований диагностировали оскольчатый перелом.