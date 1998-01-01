Венесуэла стоит на пороге гражданской войны — эксперт

, 3:42 Эксклюзивное интервью 86

Политолог Юрий Светов рассказал о возможных последствиях восстания оппозиционеров в южноамериканской стране.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Массовые беспорядки, организованные оппозиционерами в Венесуэле против законно избранного президента страны Николаса Мадуро могут привести к гражданской войне. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал политолог Юрий Светов.

— Это очень острая ситуация, в ходе которой возможно развязывание Гражданской войны в Венесуэле, — отметил эксперт.

При этом, по мнению Светова, именно вмешательство Штатов и их союзников станет главной предпосылкой конфликта.

— Я думаю, что страна стоит на пороге гражданской войны, и поддержка внешних сил, прежде всего, США и его сторонников, может привести к этому конфликту, — поделился Светлов.

Специалист отметил, что для Америки — это не первый случай вмешательства в политическую жизнь других стран. В качестве примера Светов приводит исторические факты, когда североамериканские власти свергли президента Гайаны и упекли за решетку главу Панамы.

— Опыт такого рода акций свержения неугодных США режимов «на их заднем дворе», как они это называют, существует, — объяснил политолог.

Тем не менее, Светов не уверен, что в случае с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро все пройдет также гладко. Южноамериканское государство уже заручилось поддержкой Кубы, Никарагуа и Мексики, от которой Дональд Трамп давно хочет отгородиться стеной. 

Не секрет, что результат противостояния оппозиционеров, активно поддерживаемых Штатами, и сторонников Николаса Мадуро будет во многом зависеть от армии. Тут, по мнению Светова, военные выступят на стороне законного президента Венесуэлы.

Ранее, президент США Дональд Трамп признал главу оппозиционного парламента — Хуана Гуайдо «переходным президентом» латиноамериканской страны. Политический лидер подчеркнул, что продолжит использовать «весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле».

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