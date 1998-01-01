Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729

Посольство США в России раскритиковало брифинг Минобороны, посвященный крылатой ракете 9М729, сообщает ТАСС. Дипломатическое ведомство считает, что российская сторона предоставила неполные данные и пытается ввести США в заблуждение.
Напомним, по мнению США ракета 9М729 нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за дальности своего полета. 23 января на брифинге Минобороны начальник ракетных войск ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский пояснил, что нарушений нет, так как запас топлива ограничивает полет ракеты дальностью 500 километров. Там же впервые была продемонстрирована ракета.
Вашингтону доводы Минобороны не показались убедительными.
Также США обвинили Россию в том, что брифинг 23 числа был всего лишь попыткой скрыть нарушения ДРСМД и создать видимость прозрачности.
Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году на волне всеобщей разрядки в международных отношениях. По этому договору США и СССР обязались ликвидировать целые комплексы вооружения: комплексы баллистических ракет средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 км) дальностей.
Ранее Пятый канал публиковал видео раскритикованного американцами брифинга.