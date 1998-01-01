Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729

, 12:26 124

Диппредставительство считает, что российская сторона предоставила неполные данные и создает лишь видимость прозрачности.

Фото: ТАСC / Сергей Бобылев

Посольство США в России раскритиковало брифинг Минобороны, посвященный крылатой ракете 9М729, сообщает ТАСС. Дипломатическое ведомство считает, что российская сторона предоставила неполные данные и пытается ввести США в заблуждение.

Напомним, по мнению США ракета 9М729 нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за дальности своего полета. 23 января на брифинге Минобороны начальник ракетных войск ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский пояснил, что нарушений нет, так как запас топлива ограничивает полет ракеты дальностью 500 километров. Там же впервые была продемонстрирована ракета.

Вашингтону доводы Минобороны не показались убедительными.

— Вчерашняя демонстрация Россией того, что они называют ракетой 9М729, не разубедила никого в том, что данная система является нарушением Договора о РСМД, — заявил официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан.

Также США обвинили Россию в том, что брифинг 23 числа был всего лишь попыткой скрыть нарушения ДРСМД и создать видимость прозрачности.

Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году на волне всеобщей разрядки в международных отношениях. По этому договору США и СССР обязались ликвидировать целые комплексы вооружения: комплексы баллистических ракет средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 км) дальностей.

Ранее Пятый канал публиковал видео раскритикованного американцами брифинга.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:24
Власти Новгородской области объяснили отказ в соцвыплатах 30-летним матерям
13:11
Начальника отдела полиции задержали за незаконный оборот оружия в Чехове
12:58
Запретный плод: Меган Маркл обвинили в засухе и голоде из-за авокадо
12:52
«Я — профессионал»: Лучшие научные работы представят в финале всероссийской олимпиады
12:45
Фотошоп по-питерски: чиновники отремонтировали парадную только на фото
12:30
«Основания ничтожны»: эксперт о признании Януковича виновным в госизмене
12:26
Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729
12:13
Самую полезную для здоровья рыбу в мире обнаружили в Сибири
11:54
Кадры с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области
11:41
Высший балл: Оксимирон нецензурно расхвалил фильм со своим участием
11:30
Какие лучшие моющие средства по версии Роскачества
11:22
Киевский суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене
11:14
Обыски прошли в мэрии Нефтеюганска
11:01
Смерть любимой погрузила Вячеслава Гришечкина в депрессию
10:59
Хроника Блокады: 24 января освобождены Пушкин и Павловск
10:39
Фонтан кипятка с пятиэтажный дом забил в Петербурге — видео
10:36
Кому выгодны беспорядки в Венесуэле — репортаж
10:19
Подозреваемый в расправе над медведем пермский чиновник подал в отставку
10:07
На Пятом канале акция День Добрых Дел для Григория Хвастунова
9:59
Репортаж: Новые подробности по делу о загадочной смерти в СИЗО предпринимателя Пшеничного

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама