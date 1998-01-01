Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729

Посольство США в России раскритиковало брифинг Минобороны, посвященный крылатой ракете 9М729, сообщает ТАСС. Дипломатическое ведомство считает, что российская сторона предоставила неполные данные и пытается ввести США в заблуждение.

Напомним, по мнению США ракета 9М729 нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за дальности своего полета. 23 января на брифинге Минобороны начальник ракетных войск ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский пояснил, что нарушений нет, так как запас топлива ограничивает полет ракеты дальностью 500 километров. Там же впервые была продемонстрирована ракета.

Вашингтону доводы Минобороны не показались убедительными.

— Вчерашняя демонстрация Россией того, что они называют ракетой 9М729, не разубедила никого в том, что данная система является нарушением Договора о РСМД, — заявил официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан.

Также США обвинили Россию в том, что брифинг 23 числа был всего лишь попыткой скрыть нарушения ДРСМД и создать видимость прозрачности.

Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году на волне всеобщей разрядки в международных отношениях. По этому договору США и СССР обязались ликвидировать целые комплексы вооружения: комплексы баллистических ракет средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 км) дальностей.

Ранее Пятый канал публиковал видео раскритикованного американцами брифинга.