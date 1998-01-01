Вера Васильева о домогавшемся ее режиссере Иване Пырьеве: «Это не его вина»

Народная артистка СССР, лауреат двух Сталинских премий, легендарная актриса театра Сатиры Вера Васильева репетирует свой спектакль-бенефис «Вера», созданный по мотивам ее автобиографии.

Вере Васильевой 93 года. Для программы Пятого канала «Светская хроника» великая актриса проводит экскурсию по театру Сатиры, в котором служит 70 лет. На стенах портреты знаменитых друзей и партнеров Васильевой по спектаклям.

— С Андрюшей (Мироновым — Прим. ред.) мы играли и в «Фигаро», и в «Ревизоре». Это были блистательные его роли. Мы дружны были. Но, конечно, нас разделял возраст, — вспоминает актриса.

Сама Васильева играет сейчас аж в пяти спектаклях. Она счастлива, что у нее много работы. Стройная, подтянутая, с легкой походкой Васильева идет по театру. Она никогда не появляется на публике без укладки или макияжа. Готовясь к съемкам, Вера Кузьминишна тщательно подбирает украшения.

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Суперзвездой советского кино Вера Васильева стала, когда ей было всего 23 года. Актриса сыграла главную роль веселой деревенской девушки Насти Гусенковой в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле сибирской». После выхода фильма на экраны Васильева моментально стала очень популярной. К ней постоянно подходили люди на улице.

— «Ой, Настенька. Как там у вас в Сибири то?» А я отвечала: «Я в Сибири не была». Хоть мы и снимали, но это под Москвой было.

Несмотря на то, что тогда Васильева уже служила в театре Сатиры, их семья жила бедно. Актерское жалование было очень скромное, средств постоянно не хватало. А за съемки в фильме Вера получила очень приличный гонорар.

— Это были большие деньги. Я помню, что купила себе котиковое пальто, осеннее пальто с песцовым воротником. До сих пор помню.

Правда, за успех и достаток у Васильевой потребовали расплаты. В своей книге Вера Кузьминична рассказала о том, как всемогущий режиссер Иван Пырьев позвал ее в гостиничный номер и недвусмысленно сказал: «Ну, как ты будешь меня благодарить?» Молодая актриса пулей вылетела из комнаты.

— Может быть, это какая-то безумная ошибка. Может быть, это привычное поведение всех людей, кто работает на студии. В общем, это не его вина. Это его такая ошибка, которая вдруг его опозорит, и это будет неприятно.

Вера Васильева вышла замуж за актера театра Сатиры Владимира Ушакова. С ним она прожила 56 лет. Владимир Петрович обожал свою Верочку. Он освободил ее от всех бытовых проблем, дав возможность заниматься только искусством.

— У нас были всегда домработницы, которые всё готовили, всё убирали. Я могу приготовить тоже, но не люблю. И вообще вот как-то быт меня не интересует.

И она была ему благодарна и верна на протяжении всей совместной жизни. Владимира Ушакова не стало в 2011-м. Для Веры Васильевой это был очень большой удар. Детей у супругов не было, но Вера Кузьминишна не считает это трагедией.

— Ну, вот так и не появилось. Но я о них не страдала. Я не бегала по врачам, мол, хочу детей. Я хотела быть артисткой, и выбывать из строя я бы не хотела.

И актриса до сих пор в строю. На ее счету десятки фильмов и более 60 ярчайших ролей на театральных подмостках. Васильева очень любит жизнь и людей вокруг, можно не сомневаться. И глядя на эти потрясающие глаза, такие же задорные, как и у ее Настеньки Гусенковой 70 лет назад, понимаешь, в чем секрет ее долголетия и красоты.

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