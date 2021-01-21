Хроника Блокады: 24 января освобождены Пушкин и Павловск

, 10:59 Эфирная новость 52

75 лет назад Советские войска прогнали оккупантов из знаменитых пригородов Ленинграда, Пушкина и Павловска. Впереди предстояла серьезная реставрация разрушенного фашистами.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 15

24 января 75 лет назад полностью освобождены пригороды Ленинграда — Пушкин, Павловск. Отступая, фашисты в пепел превратили Петергоф: фонтаны разрушены, деревья парка вырублены на дрова. Огромные потери историкам и искусствоведам еще предстоит оценить, но уже тогда было понятно — речь идет о тысячах уничтоженных или украденных музейных экспонатов. Трое суток остается до полного снятия блокады.

— Гитлеровцы — жалкие ублюдки. Они пытались поработить наш могучий народ, — комментирует кадры с пленными немцами диктор Союзкиножурнала № 10.

В кадре те, кто не успел удрать при отступлении. Боясь окружения, Вермахт, в ночь на 24 января, покинул передовой рубеж обороны Ленинграда и оставил Павловск, который тогда именовался Слуцком — производное от фамилии революционерки Веры Слуцкой.

— Ленинград гонит немецкого зверя. Они посягнули на величие нашей истории, — декламирует диктор.

В тот же день Сталин издает приказ о награждении войск-освободителей, но, диктуя секретарю текст, оговаривается и называет Слуцк по-старому — Павловском. Пытаясь, прикрыть неловкость вождя, который, конечно, всегда прав, Верховный совет тут же официально переименовывает город. Будто бы по просьбе организаций. Причем задним числом, 23 января, когда ни освобождения, ни самого приказа Сталина не было еще и в помине. Такой вот исторический курьез. А перед отступлением немцы минируют город и Павловский парк, да так, что снаряды находят до сих пор.

— В послевоенные годы по счету — это, наверное, 12 или 13 разминирование. Парк огромный — 700 гектаров. И до сих пор, к сожалению, до последнего времени находились снаряды, — делится подробностями заместитель директора по научной работе ГМЗ «Павловск» Рифат Гафифулин.

Шотландский колли Дик — самый яркий представитель групп разминирования тех лет. Это ему приписывают спасение Павловского дворца от бомбы с часовым механизмом.

2,5-тонная бомба была заложена в подвале центрального корпуса дворца. Найти ее было сложно — немцы делали мины с сюрпризом, очень тщательно маскировали взрывчатку. Сложно, но не для собаки Дика с его-то острым нюхом. За свою профессиональную карьеру пес ни разу не ошибся.

Больше двух тысяч мин и авиабомб за свою достойную собачью жизнь. После войны Дик ушел на заслуженный отдых, участвовал в выставках и стал прототипом собак киногероев.

— Отступая из Пушкина, немцы заминировали дворец и подходы к нему, — рассказывает Союзкиножурнал № 10.

Минеры обезвредили и напичканный взрывчаткой Екатерининский дворец. Там после освобождения Пушкина поселились вернувшиеся из концлагерей и эвакуации люди. Среди них узница Тамара Лукина.

— Ступеньков-то не было! Вот! А мылись… Раковина была. Выхожу зимой, а там сосульки, такие висят. Об сосульку руки потрем… и пошел, — вспоминает она те дни.

Тамара Антоновна стала строителем, и уже в свои юные годы командовала рабочими бригадами и восстанавливала город.

— Это дом на Октябрьском, первый мой дом, когда я начала работать в УНР-53. Домов-то не было почти, все разрушено! Рабочие воспринимали меня не очень, поскольку мне было 19 лет, да я еще плохо видела, приехала без глаз почти. И, как иду, они издевались, — рассказывает Тамара Лукина.

Только многие годы спустя Пушкин и Павловск, как две птицы Феникс, возродятся из пепла. Конечно, не сами по себе, а благодаря народному подвигу. Подвигу, который невозможно забыть или переписать.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге открыли музей медицины блокадного Ленинграда.

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