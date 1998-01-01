Уникальный протонный центр для борьбы с онкологией открыли в Петербурге

, 11:17 Эфирная новость 216

В масштабное медучреждение приезжают пациенты не только из России, но и из-за рубежа.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Чалабов, Пятый канал

В Петербурге помогают тем, кто столкнулся со страшным диагнозом — онкология. В Центре протонно-лучевой хирургии у врачей и пациентов появился еще один шанс победить болезнь с помощью ядерной медицины. Лазерный пучок уничтожает самые сложные виды раковых опухолей, не повреждая здоровые ткани. И в этих технологиях российские врачи не только конкурируют с крупнейшим мировыми клиниками, но во многом их опережают.

В недра гигантского аппарата медицинская койка уносит 15-летнюю пациентку. У нее печальная, но типичная история болезни. Головные боли оказались симптомом раковой опухоли. Но медицинские перспективы теперь весьма оптимистичные, хотя об этом способе лечения семья узнала случайно.

— У нас родственница живет в Голландии — она читала на своих импортных, иностранных сайтах про этот метод и сказала, если есть возможность — конечно в «Протон». Закончим лечение и, надеюсь, поедем здоровые и счастливые в Москву, — рассказывает Наталья Шалагина.

В единственный протонный центр страны пациенты едут не просто из других городов, даже государств. Где такое лечение в разы дороже, а то и вовсе недоступно, как в Израиле. Пока там не построили свою протонную установку, больных решили отправлять в Петербург.

— Это серьезный слом парадигмы. Все знают, что российские пациенты должны ездить в Израиль, используя израильскую медицину. Сейчас израильские граждане будут приезжать и уже приезжают к нам, — делится мнением Аркадий Столпнер, председатель правления Международного института биологических систем (МИБС).

Почти половина пациентов — маленькие дети. На лечение провожают под музыку и с мультиками.

Детям объясняют: это как космический корабль. И обмундирование соответствующее, словно скафандр. Необходим фиксатор, ведь точность протонного пучка — десятые доли миллиметра. И подается он именно туда, куда нужно врачу, не затрагивая здоровые клетки.

— Весь возможный диапазон размеров тела человека перекрываем. Для лечения становятся доступны любые органы и ткани, — поясняет руководитель отдела медицинской физики МИБС Георгий Андреев.

Этот прицел или по-научному «система гентри» может двигаться во всех плоскостях. Со стороны это выглядит так, будто бы стены шевелятся. А протонное закулисье настолько огромное, что в кадр не умещается. От циклотрона до пациента частицы преодолевают шесть километров, разгоняясь практически до скорости света.

— Это атомная электростанция, которая вращается вокруг койки.

— То есть там где-то коллайдер?

— Совершенно точно, в пятидесяти метрах оттуда адронный коллайдер, просто не очень большой, — рассказывает председатель правления МИБС Аркадий Столпнер

Строительство протонного центра до неузнаваемости изменило пустырь на окраине Петербурга, где появилось футуристичное здание. Вот уже почти год институт принимает пациентов. И хоть результаты работы по медицинским меркам оценивать еще слишком рано, судьбы спасенных говорят сами за себя.

— Их бы уже не было. А они живут, у них хорошее качество жизни. Примерно так, — подытожил председатель правления МИБС Аркадий Столпнер.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в России научились определять болезнь Паркинсона на ранней стадии.

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