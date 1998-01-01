Россиянам предложат страховку от чрезвычайных ситуаций

В квитанциях за услуги жилищно-коммунального хозяйства появится еще одна строчка. Россиянам предложат застраховать свои квартиры от различных бедствий — это и пожары, и взрывы газа, и прочие чрезвычайные ситуации.

Стоить такой полис будет порядка 150 рублей ежемесячно, конкретные суммы установят регионы. Но есть важное дополнение: платить деньги или нет — будет решать сам собственник. Это не принудительная, а добровольная мера.

Разработчики законопроекта уверяют: те, кто откажется от страховки, при несчастном случае с квартирой без поддержки тоже не останутся, но им уже будет положена только помощь от государства. Компенсации тем, кто заплатит 150 рублей, будут складываться из бюджетов региона, страны и средств страховых компаний.

Ранее Пятый канал рассказывал о резко возросших тарифах ЖКХ.