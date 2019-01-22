Отец Ольги Слуцкер вспомнил тяжелые блокадные годы и записал об этом видео

Отец президента Федерации фитнес-аэробики России Ольги Слуцкер недавно завел блоги в социальных сетях. В Instagram 88-летний Сергей Березовский в основном публикует старые семейные фотографии, снабжая их короткими комментариями. А на YouTube, в преддверии 75-летия снятия блокады Ленинграда, он опубликовал три коротких ролика о страшных месяцах.

Сергей Березовский — коренной петербуржец, который вместе с семьей преодолел весь страх гуманитарной катастрофы, длившейся 872 дня. Три ролика были опубликованы 23 января. Березовский рассказал в них о первых днях блокады.

— Мы не смогли ничего вырезать, потому что считаем важным каждый факт, каждую эмоцию этого повествования, состоящего из трех частей. Особенно в канун 75-й годовщины снятия блокады. На ближайшее будущее папа составил список из 18 историй, — поясняет на своей странице Ольга Слуцкер.

Кроме того, 88-летний Сергей Березовский является заслуженным юристом Российской Федерации, в свое время он считался одним из лучших адвокатов СССР.

Сейчас отец Ольги Слуцкер проходит курс химиотерапии, однако при этом не унывает и продолжает вести блог.