Силы ПВО за ночь перехватили 448 беспилотников ВСУ над регионами России

Киевский режим продолжает целится в гражданские объекты.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
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Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 448 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в мессенджере МАКС.
«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над территориями Калужской, Орловской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской и Тульской областей.
Кроме того, средства ПВО ликвидировали воздушные цели над Крымом, Дагестаном, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаках украинских беспилотников по территории республики. В результате ударов погиб один мирный житель, еще девять человек получили ранения.
Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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