Силы ПВО за ночь перехватили 448 беспилотников ВСУ над регионами России

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

Киевский режим продолжает целится в гражданские объекты.

Атака дронов ВСУ на регионы России 10 сентября: новости

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 448 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в мессенджере МАКС.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над территориями Калужской, Орловской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской и Тульской областей.

Кроме того, средства ПВО ликвидировали воздушные цели над Крымом, Дагестаном, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаках украинских беспилотников по территории республики. В результате ударов погиб один мирный житель, еще девять человек получили ранения.

Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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