В чем феномен? Почему складные смартфоны стали так популярны

Apple выпустит первый складной iPhone компании

Складные смартфоны долгое время оставались одной из самых необычных идей на рынке мобильных устройств. Еще несколько лет назад телефоны с гибкими экранами воспринимались как эксперимент, однако сегодня такие модели выпускают крупнейшие производители электроники.

Одним из главных признаков того, что технология перестала быть эксклюзивом, стало появление первого складного iPhone. Apple долгое время наблюдала за развитием рынка и не спешила выпускать устройство с гибким экраном, ожидая, пока технология станет более надежной и удобной для массового пользователя.

В 2026 году компания представила свой первый складной смартфон, присоединившись к тренду, который уже несколько лет развивают Samsung, Huawei, Motorola и другие производители.

Появление складных смартфонов стало попыткой решить главную проблему современных телефонов: как увеличить площадь экрана, сохранив компактные размеры устройства. Почему гибкие дисплеи стали одним из самых заметных направлений в мобильной индустрии, когда появились первые складные модели и чем они отличаются от обычных смартфонов — в материале 5-tv.ru.

Почему Apple так долго не выпускала складной iPhone?

Apple не стала первой компанией, которая вышла на рынок складных смартфонов. Пока конкуренты экспериментировали с форм-факторами, компания изучала технологию и ждала, когда производители смогут решить главные проблемы таких устройств: прочность шарнира, долговечность гибкого экрана и уменьшение складки на дисплее.

Первый складной iPhone стал для Apple не просто новым устройством, а входом в уже сформировавшийся сегмент. Компания традиционно выходит на новые рынки позже конкурентов, но делает ставку на доработку технологии и удобство использования.

Именно поэтому появление складного iPhone стало важным событием для рынка: если раньше гибкие смартфоны считались экспериментом отдельных производителей, то теперь они получили поддержку одного из крупнейших игроков индустрии.

Когда появились первые складные сенсорные экраны?

Идея гибкого электронного устройства появилась задолго до выхода первых складных смартфонов. Инженеры начали изучать возможности гибких дисплеев еще в конце XX века, когда появились первые разработки органических светодиодных экранов OLED.

Главный прорыв произошел благодаря технологии гибких OLED-дисплеев. В отличие от традиционных жидкокристаллических экранов, такие панели можно сделать тонкими и способными изгибаться.

Одним из первых производителей, показавших рабочие прототипы гибких экранов, стала компания Samsung. В 2011 году она представила концепцию гибкого дисплея на выставке CES. Тогда это был не готовый смартфон, а демонстрация возможностей будущей технологии.

Первые полноценные складные смартфоны появились только в 2019 году.

Каким был первый складной смартфон?

Одним из первых серийных складных смартфонов стал Royole FlexPai, представленный в 2018 году китайской компанией Royole.

Устройство получило гибкий экран, который можно было складывать наружу. Хотя модель была далека от совершенства — у нее были заметная складка, крупный корпус и ограничения программного обеспечения — она показала, что технология уже готова для коммерческого использования.

В 2019 году рынок получил первые складные модели от крупных производителей:

Samsung Galaxy Fold — смартфон с экраном, который раскрывался как книга;

Huawei Mate X — модель с экраном, складывающимся наружу.

Именно с этих устройств началась современная эпоха складных смартфонов.

В чем главная особенность складных смартфонов?

Главное отличие складного телефона от обычного — возможность увеличить рабочую поверхность без увеличения размеров устройства в сложенном состоянии.

Обычный смартфон имеет фиксированный экран: чтобы получить больше площади, производителям приходится увеличивать корпус.

Складная конструкция позволяет объединить два формата:

компактный телефон для повседневного использования;

устройство с большим экраном для работы, просмотра видео и игр.

Например, смартфон в формате «книжки» в сложенном виде напоминает обычный телефон, а после раскрытия превращается в небольшой планшет.

Какие бывают складные смартфоны?

Сегодня существует несколько основных форматов:

Смартфоны-книжки. Это самый распространенный вариант.

В сложенном состоянии устройство выглядит как обычный смартфон, а внутри находится большой экран. Такой формат используют Samsung Galaxy Z Fold, Google Pixel Fold и другие модели. Главное преимущество — большой дисплей для работы с документами, просмотра видео и многозадачности.

Смартфоны-раскладушки. Этот формат напоминает старые кнопочные телефоны-раскладушки.

В сложенном состоянии устройство становится очень компактным, а после открытия превращается в полноценный смартфон. Примеры такого типа — Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr. Главная идея — сделать большой экран в маленьком корпусе.

Складные устройства с несколькими сгибами. Это более экспериментальное направление.

Некоторые производители изучают смартфоны с двумя шарнирами, которые позволяют получить еще большую площадь экрана. Однако такие модели пока остаются непопулярными из-за сложности конструкции и высокой стоимости.

Почему складные смартфоны стали популярными?

Одна из главных причин популярности — желание пользователей получить больше возможностей без увеличения размеров устройства.

Современный человек использует смартфон не только для звонков. Телефон заменяет компьютер для многих задач:

работа с документами;

видеосвязь;

просмотр фильмов;

игры;

обработка фотографий.

Большой экран делает такие действия удобнее.

Почему людям нравятся раскладушки нового поколения?

Популярность получили не только большие складные модели, но и смартфоны в формате «раскладушки».

Причина — сочетание практичности и ностальгии.

Многие пользователи помнят первые телефоны-раскладушки начала 2000-х годов. Современные модели сохраняют похожий принцип, но вместо маленького экрана и клавиатуры предлагают полноценный сенсорный дисплей.

Кроме того, такие смартфоны удобнее хранить: в сложенном виде они занимают меньше места.

Какие проблемы есть у складных смартфонов?

Несмотря на развитие технологии, у складных устройств остается ряд проблем:

Цена. Складные модели обычно стоят дороже обычных флагманских смартфонов из-за сложной конструкции.

Прочность. Производителям приходится создавать надежные шарниры, которые выдерживают тысячи складываний.

Складка на экране. Хотя компании постепенно уменьшают ее заметность, место сгиба остается особенностью гибких дисплеев.

Толщина. В сложенном состоянии такие смартфоны часто толще обычных моделей.

Почему производители делают ставку на складные телефоны?

Рынок обычных смартфонов развивается постепенно: новые модели получают улучшенные камеры, процессоры и аккумуляторы, но принципиально меняются редко.

Складные устройства стали для производителей способом предложить новый формат использования.

Компании рассчитывают, что гибкие экраны станут следующим большим этапом развития мобильной техники после появления сенсорных смартфонов.

Что будет дальше со складными смартфонами?

Производители продолжают работать над несколькими направлениями:

уменьшением толщины устройств;

устранением заметной складки;

увеличением надежности экранов;

снижением стоимости;

созданием новых форматов.

В будущем складные экраны могут появиться не только в смартфонах, но и в планшетах, ноутбуках и других устройствах.

Почему складные смартфоны могут стать новым этапом развития телефонов?

История мобильных устройств показывает, что пользователи постепенно переходят к новым форматам, если они дают дополнительные возможности.

Кнопочные телефоны уступили место сенсорным смартфонам, а теперь производители пытаются изменить сам принцип использования экрана.

Главная особенность складных смартфонов — возможность получить большой дисплей без необходимости носить с собой крупное устройство. Именно сочетание компактности и функциональности сделало эту технологию одной из самых обсуждаемых в мире мобильной электроники.

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