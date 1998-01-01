Экс-советника Трампа Стоуна отпустили под залог

Задержанного во Флориде бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Роджера Стоуна отпустили под залог в 250 тысяч долларов, передает РИА Новости.

Суд освободил политика до начала процесса, однако ограничил его перемещение. В Минюсте США сообщили, что Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам, среди которых ложные показания в Конгрессе и лжесвидетельствование по делу о взаимодействии с некой организацией, название которой не уточняется.

О задержании бывшего соратника Трампа ранее сообщили в офисе спецпрокурора Мюллера, который расследует российское вмешательство в выборы президента США 2016 года.