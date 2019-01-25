Известная певица Катя Лель поведала своим поклонникам, что в детстве столкнулась с инопланетянами, пишет Утро.ру.

В эфире радиостанции, артистка сообщила шокирующие подробности встречи с пришельцами. По ее словам, она с мамой, сестрой и соседом пили кофе в своем доме в Нальчике, когда появился яркий свет в небе.

— После лучей, которые мы видели за окном, у меня исчезли зубы , — заявила Лель.

Певица вспоминает, что не почувствовала боли, не было и крови. После этого случая семья будущей артистки переехала из Кабардино-Балкарии, якобы из-за преследования уфологов из Финляндии. По словам Лель, именно этот контакт с неизвестным пробудил в ней певческий талант.

Ранее Пятый канал рассказывал о космическом радиосигнале, который уловили в канадской обсерватории.