Мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдут во Флориде

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Основные события состоятся в Сент-Питерсберге — городе-побратиме Санкт-Петербурга.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 23

Мероприятия, посвященные 75-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда, состоятся в нескольких городах американского штата Флорида, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из организаторов Михаила Фарфела. Основные события будут проходить в Сент-Питерсберге — городе-побратиме Санкт-Петербурга. В них примут участие ветераны, блокадники, дети войны и представители местных властей.

26 января в Майами возьмет старт автопробег «Эстафета памяти», состоящий из автомобилей и мотоциклов. Участники направятся в Сент-Питерсберг, попутно делая остановки в нескольких городах, чтобы рассказать о блокаде и раздать «Ленты Ленинградской Победы».

27 января «Эстафета памяти» финиширует на площади у православной церкви в Сент-Питерсберге. В храме пройдет литургия, молебен в память о жертвах блокады и Второй мировой войны. Также участники акции посетят музей Холокоста.

Завершением памятных мероприятий станет гала-концерт и вечер «Свеча памяти», на котором все желающие смогут поделиться друг с другом личными переживаниями и семейными историями, связанными с трагическими событиями.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге показали фильм «Спасти Ленинград». Предпремьерный показ киноленты, приуроченной к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялся в пятницу, 25 января.

Тема:
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