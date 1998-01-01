Валерий Немировский, предприниматель и экс-кандидат в мэры Красногорска, снова замечен в дебоше — на этот раз он повздорил с таксистом, якобы его подрезавшим. Инцидент произошел в Москве, на Звенигородском шоссе.

На видео, которое попало в распоряжение Пятого канала, видно, как Немировский сначала угрожает таксисту, а потом начинает пинать дверь его машины. Как сообщает автор видео, бизнесмен сначала оторвал номера на его машине. К моменту приезда правоохранителей он уже скрылся с места происшествия.

По неподтвержденным данным, Немировский со Звенигородского шоссе отправился сначала в травмпункт, а потом в Боткинскую больницу, где он тоже успел устроить конфликт с медицинскими работниками. Наконец, его доставили в пресненский отдел полиции.

Валерий Немировский идет на рекорд — он попадает в новостную хронику уже второй день подряд. 25 января Пятый канал рассказывал, как предприниматель пришел в один из офисов в Москва-сити и устроил там погром. Ему не понравилось, что представители компании Capital Group не обслужили его вовремя. Тогда он сломал макет дома из папье-маше и оторвал номера у Rollce-Royse, стоявшего внизу. Представители компании заявили об ущербе в миллион рублей.

Ранее Пятый Канал рассказывал о москвиче, который попытался пройти в ночной клуб, размахивая пистолетом.