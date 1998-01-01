Экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский устроил дебош на дороге — видео

, 11:21 Видео 83

После погрома в московском офисе предприниматель и экс-кандидат в мэры Красногорска решил выместить злость на автомобиле таксиста. Об этом рассказал сам пострадавший.

Фото, видео: ВКонтакте @vnemirovsky, Пятый канал

Валерий Немировский, предприниматель и экс-кандидат в мэры Красногорска, снова замечен в дебоше — на этот раз он повздорил с таксистом, якобы его подрезавшим. Инцидент произошел в Москве, на Звенигородском шоссе.

На видео, которое попало в распоряжение Пятого канала, видно, как Немировский сначала угрожает таксисту, а потом начинает пинать дверь его машины. Как сообщает автор видео, бизнесмен сначала оторвал номера на его машине. К моменту приезда правоохранителей он уже скрылся с места происшествия.

По неподтвержденным данным, Немировский со Звенигородского шоссе отправился сначала в травмпункт, а потом в Боткинскую больницу, где он тоже успел устроить конфликт с медицинскими работниками. Наконец, его доставили в пресненский отдел полиции.

Валерий Немировский идет на рекорд — он попадает в новостную хронику уже второй день подряд. 25 января Пятый канал рассказывал, как предприниматель пришел в один из офисов в Москва-сити и устроил там погром. Ему не понравилось, что представители компании Capital Group не обслужили его вовремя. Тогда он сломал макет дома из папье-маше и оторвал номера у Rollce-Royse, стоявшего внизу. Представители компании заявили об ущербе в миллион рублей.

Ранее Пятый Канал рассказывал о москвиче, который попытался пройти в ночной клуб, размахивая пистолетом.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

11:50
В сети появились первые кадры нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
11:43
Александр Беглов возложил цветы к памятной надписи на Невском проспекте
11:34
Порошенко оценил возможность захвата храмов УПЦ
11:21
Экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский устроил дебош на дороге — видео
11:01
Концерт Пугачевой назначен на апрель. Фанаты и перекупщики сходят с ума
11:00
Владимир Путин поздравил теннисисток с началом соревнований в Петербурге
10:49
Прямая трансляция траурной церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище
10:41
Фото: как звезды устраивали свою личную жизнь до прихода популярности
10:14
Скончался французский композитор Мишель Легран
10:07
Украина признала «Турецкий поток» самым опасным проектом
9:47
У дочки Марьянова нашелся «настоящий папа»
9:35
Названа худшая профессия для женщин
9:15
Большое слияние: Цукерберг объединит мессенджер Facebook, WhatsApp и Instagram
9:00
Миссия невыМУРнима: застрявшую на дереве кошку пришлось ловить курткой
8:58
Джордж Клуни в отчаянии: Жена сбежала, забрав детей
8:46
«А про Россию-то и забыли!»: Названы страны с самыми красивыми женщинами
8:30
Конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал во Владивостоке
8:16
Пренебрежительная статья о блокаде Ленинграда в немецкой газете возмутила людей
7:57
«Копия — дед»: Внука Андрея Миронова «рассмотрели» в сети
7:37
Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золота страны на сумму $1,2 миллиарда

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама