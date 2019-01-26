«Убирать морщины»: Сын Юлии Барановской рассказал, зачем принес домой улиток

Известная российская телеведущая Юлия Барановская любит радовать подписчиков забавными фото и видео с участием своих детей. На этот раз выделился ее младший сын Арсений, который не на шутку позабавил фанатов телезвезды.

Барановская опубликовала в своем Instagram ролик, где рассказала о новом развлечении мальчика. К ее удивлению, оказалось, что Сеня уже месяц дома держит улиток и умело их прячет от матери. Причина любви к моллюскам еще более неожиданная: сын хотел с их помощью убрать морщины на лице ведущей.

Опубликованная видеозапись буквально очаровала подписчиков звезды. Фото и видео с красавцем Арсением в главной роли всегда набирали бурю восторженных отзывов. На этот раз ролик набрал за несколько часов почти 300 тысяч просмотров и больше тысячи комментариев. Пользователи не смогли воздержаться от комплиментов.

– Красавчик! Beauty-блогер!

— Ой, не могу! Юля, видимо, часто ходите к косметологу морщины лечить, что сынка домой принес Заботливый!

— Потрясающий ребенок!

— Прелесть! Такому мальчику можно все простить,— делились комментаторы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Андрей Аршавин спустя пять лет впервые встретился с детьми, которых не видел после развода с Барановской.