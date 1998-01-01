После погрома в офисе в Москва-сити и дорожного конфликта с таксистом предприниматель и бывший кандидат на пост мера подмосковного Красногорска Валерий Немировский пришел в травмпункт с жалобами на давление и головокружение

Дежурный врач отправил «пациента» в Боткинскую больницу, где Немировский повздорил с охранником и вылил на него перцовый баллончик. После этого агрессор отправился в Хорошевский отдел полиции, чтобы написать заявление на сотрудников медучреждения. Полицейские задержали мужчину и передали его в Пресненский отдел. Во время задержания Немировский звонил в службу доверия, жаловался на сотрудников и их якобы противоправные действия.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором бизнесмен громит автомобиль такси на Звенигородском шоссе.