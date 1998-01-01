При взрыве в кафе в Саратовской области сильно пострадал сотрудник МЧС

Помощь пострадавшим при взрыве в кафе «Рандеву» в Саратовской области до приезда спецслужб оказывал сотрудник службы спасения. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин.

— Одним из пострадавших — тяжелых — оказался сотрудник областной службы спасения, спасатель, который находился в этот момент в кафе в свой выходной день. Молодой человек 37-и лет не растерялся, оказывал помощь в выводе людей из кафе, получил достаточно серьезные ожоги, сейчас он в ожоговом центре, его состояние стабильно, — уточнил Юрин.

Кроме того, по информации представителя службы спасения, все пострадавшие были доставлены в два медицинских учреждения — в больницу поселка Лысые Горы и областной клинический центр комбустиологии города Саратова. Пациентов с ожогами отправляли санавиацией и на машинах бригад скорой медицинской помощи, последних сопровождали сотрудники ГИБДД и областной службы спасения.

В областной центр были отправлены пострадавшие с ожогами средней степени тяжести и тяжелые пациенты. В поселковую клинику доставили трех человек — это мальчик 4-х лет и шестилетняя девочка с ожогами кистей рук первой степени, они находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, который был нетранспортабелен, скончался. У него было 90% ожогов тела.

Всего в результате пожара в кафе пострадали 22 человека. Ранее Пятый канал публиковал рассказ очевидца о спасении во время ЧП.