«Январский гром» воссоздали там, где он прогремел для врага

«Январский гром» — это та самая наступательная операция, в ходе которой нашей армии удалось прорвать кольцо врага и отбросить его от Ленинграда. Реконструкцию одного из боев 75-летней давности против 18-й немецкой армии, осаждавшей город, восстановили участники военно-исторических клубов. Сотни бойцов, десятки восстановленных машин. В 1944 году именно успех того боя положил начало освобождению города от вражеской блокады.

— Есть по танку, ориентир второй, — командует наводчик на фоне прорывающихся солдат.

Ранее Пятый канал рассказывал о военно-историческом фестивале «В полосе прорыва», который состоялся 26 января в Ленинградской области.