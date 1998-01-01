«Январский гром» воссоздали там, где он прогремел для врага

, 10:51 Эфирная новость 32

Участники военно-исторических клубов восстановили сражение, успех которого положил начало освобождению города от вражеской блокады.

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь, Пятый канал

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 27

«Январский гром» — это та самая наступательная операция, в ходе которой нашей армии удалось прорвать кольцо врага и отбросить его от Ленинграда. Реконструкцию одного из боев 75-летней давности против 18-й немецкой армии, осаждавшей город, восстановили участники военно-исторических клубов. Сотни бойцов, десятки восстановленных машин. В 1944 году именно успех того боя положил начало освобождению города от вражеской блокады.

— Есть по танку, ориентир второй, — командует наводчик на фоне прорывающихся солдат.

Ранее Пятый канал рассказывал о военно-историческом фестивале «В полосе прорыва», который состоялся 26 января в Ленинградской области.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 27
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