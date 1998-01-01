Песков: Блокада Ленинграда является для Путина личной болью

Блокада Ленинграда является для президента РФ Владимира Путина личной болью. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье, 27 января, в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Это его личное, это, наверное, память и боль его семьи и всей страны. И он эту боль разделяет в полной мере со всей страной, — сказал он.

Песков обратил внимание на видеокадры участия российского президента в церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище и на то, как Путин останавливается у братской могилы, где похоронен его брат.

— Больше здесь даже нечего рассказывать, это можно смотреть без объяснений и без звука, — отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщал Пятый канал, в день 75-летия полного снятия блокады Ленинграда Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» в Ленинградской области. Именно здесь, на «Невском пятачке» воевал и получил тяжелое ранение его отец Владимир Спиридонович Путин.

Президент РФ также возложил цветы на Пискаревском кладбище, где покоится его брат Виктор, погибший во время блокады.