Прямая трансляция праздничного салюта в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

Трансляция окончена

Празднование 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады завершается грандиозным салютом. Пушки Петропавловской крепости произведут 30 залпов, каждый из которых посвящен самому трагическому периоду в истории города на Неве. Одновременно с этим, три тысячи фейерверков осветят небо над Петербургом. К слову, за салютом с Петропавловской крепости наблюдает глава города Александр Беглов.

Ранее на Дворцовой площади состоялась презентация мультимедийного проекта «Салют над Ленинградом». На время празднования фасад здания Главного штаба стал огромным панорамным экраном, на котором показали кадры блокадной хроники и сцены городской жизни в период Великой Отечественной войны. Также прозвучали архивные записи Дома Радио, голос диктора Юрия Левитана, стихи Ольги Берггольц.

Кольцо блокады Ленинграда замкнулось 8 сентября 1941 года. 18 января 1943 года отчаянными усилиями войск двух фронтов удалось пробить коридор в осажденный город, но окончательно снять блокаду удалось лишь 27 января 1944 года. Блокада Ленинграда продлилась 872 дня, — больше чем любого другого города в период Второй мировой войны. За это время погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона горожан.

Ранее Пятый канал вел прямую трансляцию торжественного марша в честь годовщины снятия блокады.