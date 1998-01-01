Видео из пермской многоэтажки, где произошло обрушение перекрытий

, 17:45 Видео 224

В МЧС завили, что несущие конструкции дома и квартиры не получили повреждений.

Фото, видео: МЧС России

Сотрудники МЧС продолжают обследовать 14-этажный дом в Перми, в котором обрушилось перекрытие между техническим этажом и крышей.

Спасатели отметили, что в результате инцидента повреждена труба с горячей водой — ее перекрыли. Несущие конструкции многоэтажки и соседние квартиры не пострадали, угроза дальнейшего обрушения отсутствует.

В администрации Пермского края сообщили, что после инцидента было эвакуировано 230 человек из 111 квартир. Людей разместили в местной гимназии, маневренном фонде и у родственников. Городские власти сообщили, что обследование дома продлится до понедельника, 28 января.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места обрушения в пермской многоэтажке.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

19:11
Привет, лопухи! : российские пользователи оценили идею отказа немцев от туалетной бумаги
19:06
Появилось видео из Гааги, где после взрыва обрушились дома
18:50
Несколько домов обрушились в результате взрыва в Гааге
18:47
Ветеранам вручили экземпляры газеты «Известия» с сообщением о снятии блокады Ленинграда
18:38
«В быту я намного симпатичнее» — Галкин спросонья обратился к фанатам
18:33
Главным героем военной реконструкции «День Ленинградской Победы» стал Т-34
18:23
«Рано попрощалась»: Валерия не может вернуться в Россию из-за снегопада
18:10
«Ему наложили девять швов» — тренер Емельяненко рассказал о состоянии Федора после нокаута
17:55
Экс-соратник Порошенко рассказал, что тот молится перед иконами со своим ликом
17:45
Видео из пермской многоэтажки, где произошло обрушение перекрытий
17:31
Дуэль между сенатором РФ и депутатом Рады может пройти 4 февраля
17:20
Названа точная дата выхода третьей части «Охотников за привидениями»
17:10
Проект blokada75 совместил фото блокадного Ленинграда и современного Петербурга
16:59
Нарисованный грудью портрет не помог Федору Емельяненко одолеть Бейдера — фото
16:44
Американцы помогли десяткам главарей ИГ* сбежать из тюрьмы
16:40
Эксперты рассказали об опасности публикации в сети фото посадочных талонов
16:27
Владимир Путин провел встречу с главой Петербурга Александром Бегловым
16:17
При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадали два человека
16:13
Выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили жителям и защитникам блокадного Ленинграда
16:01
Путин: Необходимо передать потомкам героическую правду о блокадном Ленинграде

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Перекрытия обрушились в многоэтажном доме в Перми

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — День снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама