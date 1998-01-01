Видео из пермской многоэтажки, где произошло обрушение перекрытий

Сотрудники МЧС продолжают обследовать 14-этажный дом в Перми, в котором обрушилось перекрытие между техническим этажом и крышей.

Спасатели отметили, что в результате инцидента повреждена труба с горячей водой — ее перекрыли. Несущие конструкции многоэтажки и соседние квартиры не пострадали, угроза дальнейшего обрушения отсутствует.

В администрации Пермского края сообщили, что после инцидента было эвакуировано 230 человек из 111 квартир. Людей разместили в местной гимназии, маневренном фонде и у родственников. Городские власти сообщили, что обследование дома продлится до понедельника, 28 января.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места обрушения в пермской многоэтажке.