Привет, лопухи! : российские пользователи оценили идею отказа немцев от туалетной бумаги

Российские интернет-пользователи оценили предложение немецких журналистов отказаться от использования туалетной бумаги ради экологии. Многие стали предлагать свои варианты альтернативы.

Авторы из Германии в качестве замены туалетной бумаги предложили использовать емкости с водой, как в самых бедных странах. Тем, кто все-таки не хочет отказываться от привычного европейского комфорта, журналисты посоветовали установить рядом с унитазом биде. Однако россияне пошли дальше — и нашли куда более интересные варианты.

Лидером заменителей бумаги стал лопух — проводить гигиенические процедуры им предлагали чаще всего.

Кроме того, идея подмывания после посещения уборной тоже показалась пользователям расточительной, сообщает издание URA.RU.

— Вода тоже не бесконечна, пальцем вытирайте.

— Можно ещё от самих туалетов отказаться, ну и ванных, и душевых, — шутят читатели.

Можно ещё от самих туалетов отказаться, ну и ванных, и душевых…) — красный кирпич (@ivanAbyzov) 27 января 2019 г.

Вода тоже не бесконечна, пальцем вытирайте, гансы!)))) — Андрей Владимирович (@7059377) 27 января 2019 г.

Также часто возникала идея замены туалетной бумаги тремя камнями, соломой и подолом рубашки.

Впрочем, издание Süddeutsche Zeitung, в котором и появилась статья на столь щекотливую тему, уже давала повод усомниться в адекватности своих корреспондентов. Ранее Пятый канал рассказывал о журналистке этой же газеты, заявившей, что в России якобы придают слишком много значения подвигу ленинградцев