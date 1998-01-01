Полиция разыскивает похитителя картины Куинджи из Третьяковки

Столичная полиция ведет розыск лиц, причастных к похищению картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает ТАСС.

Пропажу полотна подтвердил директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Telegram @karaulny

По предварительной информации, неизвестный мужчина при свидетелях снял картину со стены, вытащил из рамы и скрылся. Очевидцы приняли его за работника музея и не пытались помешать. Оценочная стоимость украденной картины Куинджи «Ай-Петри» — около 10 миллионов долларов. Известно, что произведение застраховано 12 миллионов рублей.

К слову, 27 января поклонники Куинджи отмечают 177 лет со дня рождения художника.

Ранее Пятый канал публиковал информацию о похищении произведения искусства из Третьяковской галереи.