Реставраторы рассказали о состоянии картины Куинджи после похищения

Ставшую особенно знаменитой после похищения картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» изучают реставраторы Русского музея. В понедельник, 4 марта, в Петербурге журналистам рассказали, в каком состоянии полотно.

Из Третьяковской галереи произведение Куинджи вернулось внутри так называемой кассеты. Это специальное стекло: не только антибликовое, но и антивандальное. К счастью, повреждения у картины оказались незначительными, пострадал только красочный слой, небольшие деформации есть по краям, но эти изъяны, по словам экспертов, скорее эстетические. Нуждается ли картина в реставрации, определит более детальный анализ, который проведут уже в самое ближайшее время.

— Картина написана на бумаге, на плотной бумаге, и позже наклеена на холст, дублирована. Это произошло еще до попадания картины в музей, скорее всего, для того чтобы ее можно было экспонировать. Мы ее тщательно исследуем, выясним, насколько старая дублировка обеспечивает хорошую жизнь картины, ее сохранность. Если будет принято решение реставрационного совета, то картина будет передублирована на новый холст, — рассказала ведущий художник-реставратор Русского музея Наталья Романова.

Кстати, после инцидента с кражей картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» стала мотивом новой линейки сувениров Русского музея. Серия включает сумку, дождевик, футболку и кухонные принадлежности.

Ранее Пятый канал сообщал, что ведущие музеи Санкт-Петербурга и Москвы подверглись проверке со стороны Министерства культуры РФ. Инспекция проводилась в Эрмитаже, Историческом Музее, Музее имени Пушкина и Русском музее. В результате проведенных мероприятий были выявлены нарушения в обеспечении безопасности шедевров мировой культуры.