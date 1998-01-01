Картина Куинджи прошла три экспертизы перед возвращением на выставку

, 17:03 Эфирная новость 21

В результате похищения на полотне появились небольшие царапины, но они не портят внешний вид и не угрожают сохранности шедевра.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com

Тема:
Кража картины Куинджи 27

Хранитель, который не уследил за шедевром Архипа Куинджи, хранившемся в Третьяковской галерее, уволен. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи.

27 января из музея украли легендарную картину «Крым. Ай-Петри». Произведение художника вернулось на выставку, несмотря на повреждения, которые зафиксировали эксперты. Теперь у ценителей живописи есть еще несколько дней, чтобы увидеть знаменитый шедевр. Правда, после возвращения картину перенесли в другое место — на том же третьем этаже, где она выставлялась до похищения, но теперь практически у входа. После похищения меры безопасности значительно усилили.

Возвращению полотна предшествовали три экспертизы: специалистов Третьяковки, Русского музея и независимых экспертов. Все подтвердили: «Крым. Ай-Петри» можно выставлять. В результате похищения на нем появились небольшие царапины, но они не портят внешний вид и не угрожают сохранности шедевра.

Ранее Пятый канал сообщал, что кража произошла прямо на выставке при большом скоплении людей. Пропажа была обнаружена уже через 12 часов, а подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний Денис Чуприков. Молодой человек в показаниях утверждает, что действовал один, однако правоохранители ведут поиск возможных сообщников.

Тема:
Кража картины Куинджи 27
1 февр
После кражи картины Куинджи уволен хранитель Третьяковки
1 февр
Похищенная картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» возвращается в Третьяковскую галерею
30 янв
МВД передало похищенную картину Куинджи Министерству Культуры
30 янв
Директор Третьяковки сохранит должность несмотря на инциденты с картинами
30 янв
Следователи ищут сообщников подозреваемого в краже картины Куинджи
29 янв
Подозреваемый в краже картины из Третьяковки арестован на два месяца
29 янв
Похитителю картины из Третьяковки назначили психиатрическую экспертизу
29 янв
Видео: Смоленские студенты спародировали кражу картины Куинджи
29 янв
Расследование дерзкого ограбления: Как обычный слесарь вынес картину Куинджи из Третьяковки
28 янв
«Продать можно все!» — эксперты прокомментировали кражу шедевра Куинджи

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:58
Видео: Дакота посвятила новую песню безусловной любви к своему бывшему мужу
17:49
Хоккеист Александр Овечкин почтил память Веры Глаголевой
17:34
Валерий Меладзе защитил Лободу от нападок пользователей
17:26
«Активная атака» — в западной прессе обсуждают маневр Су-27, отогнавшего F-15
17:20
«Чем мы хуже Илона Маска?»: Российский стартап осваивает космос
17:11
Выглядела счастливой: подруга Ирины Усок о последнем разговоре с актрисой
17:03
Картина Куинджи прошла три экспертизы перед возвращением на выставку
16:41
Песков: РФ не имеет отношения к продаже венесуэльского золота
16:31
Нибиру, Матрона и древние майя — кто и как предсказывает грядущий апокалипсис
16:24
Видео: люди Арашуковых забаррикадировались в особняке на Кавказе
16:14
Тысячи родителей стоят в очередях, чтобы записать детей в первый класс
16:03
Не обманешь: «Киберпонедельник» не заставил раскошелиться россиян
15:54
В театре «Содружество актеров Таганки» прокомментировали арест Ирины Усок
15:49
В деле Арашуковых появился новый задержанный
15:45
Спасатели РФ готовятся эвакуировать больного украинца в Керченском проливе
15:43
Аномальные морозы: Десятки человек погибли от холода в США
15:30
Подросток из Киргизии упал под поезд в московском метро
15:15
Были прокляты: Названы причины гибели туристов на перевале во главе с Дятловым
15:08
Видео: Пожар в торговом центре в Дагестане устранен
15:00
Вашингтон отбросит договор — МИД РФ заявил о неотвратимости выхода США из ДРСМД

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама