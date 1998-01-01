Картина Куинджи прошла три экспертизы перед возвращением на выставку

Хранитель, который не уследил за шедевром Архипа Куинджи, хранившемся в Третьяковской галерее, уволен. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи.

27 января из музея украли легендарную картину «Крым. Ай-Петри». Произведение художника вернулось на выставку, несмотря на повреждения, которые зафиксировали эксперты. Теперь у ценителей живописи есть еще несколько дней, чтобы увидеть знаменитый шедевр. Правда, после возвращения картину перенесли в другое место — на том же третьем этаже, где она выставлялась до похищения, но теперь практически у входа. После похищения меры безопасности значительно усилили.

Возвращению полотна предшествовали три экспертизы: специалистов Третьяковки, Русского музея и независимых экспертов. Все подтвердили: «Крым. Ай-Петри» можно выставлять. В результате похищения на нем появились небольшие царапины, но они не портят внешний вид и не угрожают сохранности шедевра.

Ранее Пятый канал сообщал, что кража произошла прямо на выставке при большом скоплении людей. Пропажа была обнаружена уже через 12 часов, а подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний Денис Чуприков. Молодой человек в показаниях утверждает, что действовал один, однако правоохранители ведут поиск возможных сообщников.