Линейку сувениров по мотивам похищенной картины Куинджи запустили в Русском музее

, 5:27 Фото 29

В Instagram музея рассказали, какие предметы с изображением картины «Ай-Петри. Крым» можно будет приобрести.

Фото: ТАСС/Евгений Алексеев

Тема:
Кража картины Куинджи 31

В Русском музее анонсировали запуск линейки сувениров по мотивам картины Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую похитили из Третьяковской галереи 27 января. В Instagram музея выложили фотографии предметов, которые можно будет приобрести. Речь идет о сумке, футболке, дождевике и кухонном фартуке с прихватками.

 
 
 
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Картина «Ай-Петри. Крым» вернулась! Две интересные новости из Русского музея: ⠀ 1️⃣ Завтра, 4 марта в 11:00, мы проведем онлайн трансляцию встречи с реставраторами Русского музея, которые расскажут о состоянии картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. Произведение вернулось после выставки в Москве. Эфир будет здесь, в Инстаграме, и сохранится на сутки. ⠀ 2️⃣ Мы запустили особенную сувенирную линейку по мотивам картины. Надеемся, что эти предметы подарят хорошее настроение, вдохновят на будущие путешествия, и просто расскажут миру о вашей любви к русскому искусству.

Публикация от  Русский музей (@russian_museum)

Сотрудники музея написали, что надеются, «что эти предметы подарят хорошее настроение, вдохновят на будущие путешествия, и просто расскажут миру о вашей любви к русскому искусству».

Стоимость сувенирной продукции пока неизвестна.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 27 января мужчина, не скрывающий своего лица, при посетителях Третьяковской галереи спокойно снял картину со стены, вытащил ее из рамы и ушел вместе с полотном. Очевидцы посчитали, что это сотрудник музея и не предприняли попыток остановить злоумышленника. Позже молодого человека задержали и арестовали. Он признался, что украл картину Куинджи «ради внимания».

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