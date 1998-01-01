Все ради внимания: Похититель картины Куинджи рассказал о своих мотивах

Денис Чуприков, который вынес из Третьяковской галереи картину Куинджи «Ай-Петри. Крым», полностью признал свою вину и рассказал, зачем совершил преступление.

— Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил, — передает слова Чуприкова ТАСС.

27 января Чуприков похитил непосредственно из зала Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По горячим следам правоохранительные органы задержали похитителя в Подмосковье, картина была обнаружена на территории стройки неподалеку и возвращена в музей.

Спустя два дня суд избрал для Чуприкова меру пресечения в виде ареста, защита ходатайствовала об изменении меры на домашний арест. 18 февраля стало известно, что суд ходатайство отклонил.

Ранее Пятый канал сообщал, что из-за кражи «Ай-Петри» картины Репина на выставке в Москве будут усиленно охранять.