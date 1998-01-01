Все ради внимания: Похититель картины Куинджи рассказал о своих мотивах

Денис Чуприков, который вынес из Третьяковской галереи картину Куинджи «Ай-Петри. Крым», полностью признал свою вину и рассказал, зачем совершил преступление.
27 января Чуприков похитил непосредственно из зала Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По горячим следам правоохранительные органы задержали похитителя в Подмосковье, картина была обнаружена на территории стройки неподалеку и возвращена в музей.
Спустя два дня суд избрал для Чуприкова меру пресечения в виде ареста, защита ходатайствовала об изменении меры на домашний арест. 18 февраля стало известно, что суд ходатайство отклонил.
Ранее Пятый канал сообщал, что из-за кражи «Ай-Петри» картины Репина на выставке в Москве будут усиленно охранять.