Все ради внимания: Похититель картины Куинджи рассказал о своих мотивах

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Денис Чуприков, вынесший из Третьяковки полотно «Ай-Петри. Крым», признал свою вину и рассказал, зачем совершил резонансное преступление.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
Кража картины Куинджи 30

Денис Чуприков, который вынес из Третьяковской галереи картину Куинджи «Ай-Петри. Крым», полностью признал свою вину и рассказал, зачем совершил преступление.

— Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил, — передает слова Чуприкова ТАСС.

27 января Чуприков похитил непосредственно из зала Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По горячим следам правоохранительные органы задержали похитителя в Подмосковье, картина была обнаружена на территории стройки неподалеку и возвращена в музей.

Спустя два дня суд избрал для Чуприкова меру пресечения в виде ареста, защита ходатайствовала об изменении меры на домашний арест. 18 февраля стало известно, что суд ходатайство отклонил.

Ранее Пятый канал сообщал, что из-за кражи «Ай-Петри» картины Репина на выставке в Москве будут усиленно охранять.

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Кража картины Куинджи 30
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