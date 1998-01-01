После кражи картины Куинджи уволен хранитель Третьяковки

В Третьяковской галерее приняли кадровое решение после кражи картины Художника Архипа Куинджи «Крым. Ай-Петри» 27 января из залом музея во время выставки, которая проходит в Москве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного музея, был уволен хранитель, работавший в злополучном зале.

— Хранитель был уволен. Заявление было подписано во вторник, — говорится в сообщении.

В пятницу, 1 февраля, картина Куинджи была возвращена в выставочный зал Третьяковки после всех необходимых обследований специалистами.

Как сообщал ранее Пятый канал, кража произошла средь бела дня при большом скоплении людей 27 января. Операция по поиску была проведена столичными полицейскими молниеносная. Пропажа была обнаружена уже через 12 часов, а подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний Денис Чуприков. Молодой человек в показаниях утверждает, что действовал один, однако правоохранители ведут поиск возможных сообщников.