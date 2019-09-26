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Преступление и наказание: попытка «хайпануть» на Куинджи закончилась тремя годами колонии

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Замоскворецкий суд Москвы признал Дениса Чуприкова виновным по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © АГН Москва, 5-tv.ru

Тема:
Кража картины Куинджи 35

Три года колонии получил похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Замоскворецкий суд Москвы в среду, 25 сентября, признал Дениса Чуприкова виновным по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Прокурор просил посадить Чуприкова на четыре года. Суд постановил, что Чуприков своими действиями навредил репутации музея и нанес материальный ущерб в размере 19 миллионов рублей. Свою вину похититель полностью признал.

«Пользуясь случаем, приношу личные извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры Российской Федерации», — заявил Чуприков в последнем слове.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Денис Чуприков украл картину «Ай-Петри. Крым» кисти Архипа Куинджи в январе 2019 года с временной выставки в Третьяковской галерее. Просто взял и вышел из музея.

Уже на следующий день похитителя задержали. Полицейские выяснили, что он действовал в одиночку и украл экспонат из корыстных побуждений. Саму картину нашли на стройке в Подмосковье. Живописное полотно принадлежит Русскому музею Петербурга.

На следующий день Чуприков в ходе допроса заявил, что хотел «хайпануть» на этой истории. Утром следующего дня после кражи он якобы намеревался повесить картину на место, также легко, как и унес ее.

Тема:
Кража картины Куинджи 35
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