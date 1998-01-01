Очевидцы похищения полотна Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» рассказали Пятому каналу о произошедшем.

По их словам, пропажу произведения обнаружили около шести часов вечера. Место, где висела картина огородили, а на выходе посетителей досматривали.

— Наш знакомый сфотографировал всю стену в 16-20…А мы уже не успели ее увидеть. Где-то в шесть часов они опомнились и поняли, что картины нет, — отметила посетительница Олеся.

По предварительной информации, неизвестный мужчина при свидетелях снял картину со стены, вытащил из рамы и скрылся. Очевидцы приняли его за работника музея и не пытались помешать.

Сейчас московская полиция ведет розыск похитителей полотна, стоимость которого оценивается в 10 миллионов долларов.