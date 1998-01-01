«Ограбление века»: Художник Заграевский о том, кто мог похитить картину Куинджи

Российский художник Сергей Заграевский прокомментировал кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Инцидент произошел вечером 27 января.

Живописец назвал похищение полотна «ограблением века» и выразил убеждение, что злоумышленники тщательно спланировали преступление.

— Картина написана на картоне, соответственно, ее очень легко вытащить из рамы. Присмотрели, подошли, вытащили и ушли, — сказал Заграевский.

По его словам, единственный способ найти картину — сделать это по «горячим следам», в противном случае произведение вывезут из страны, и оно попадет в так называемые «черные коллекции».

Лектор Третьяковской галереи Алексей Козырев также отметил, что украденная картина Куинджи является одной из «самых значительных его крымских работ».

— Такая выдающаяся выставка омрачена скандалом, охрана Третьяковки должна была исключить подобные случаи. Будем надеяться, что соответствующие службы картину оперативно найдут, — приводит ТАСС слова Козырева.

В полиции сообщили, что полотно могут объявить в международный розыск и включить в специальную базу Интерпола похищенных предметов искусства. В московской галерее завили, что произведение, оценочная стоимость которого составляет примерно 1 миллион долларов, застраховано на сумму в 12 миллионов рублей. По словам очевидцев кражи, похититель скрылся на белом внедорожнике Mercedes GL, который сейчас пытаются задержать в столице.

Сообщается также, что злоумышленники, чтобы отвлечь внимание от картины, похитили шубу из гардероба.

Ранее Пятый канал публиковал рассказ посетительницы, ставшей случайным свидетелем кражи.