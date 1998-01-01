Прокуратура проводит проверку по факту обрушения перекрытий в многоэтажке Перми

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Перекрытия между техническим этажом и крышей обрушились в многоэтажном доме в Перми, 27 января.

Фото, видео: Пятый канал

Прокуратура Пермской области проводит проверку по факту обрушения перекрытий в многоэтажке. На установление всех обстоятельств ЧП экспертам потребуется около недели. Жильцам дома спасатели разрешат вернуться в свои квартиры только после того, как специалисты проверят здание на безопасность.

Первые отчеты экспертов обещают озвучить уже в понедельник, 28 января. По предварительным данным, угрозы обрушения нет. Пока более 150 человек находятся в пункте временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. Инцидент произошел в Перми 27 января. В многоэтажке обрушились бетонные перекрытия, которые соединяли чердак и кровлю. К счастью, никто не пострадал.

В одной из многоэтажек Перми обрушились бетонные перекрытия. Тяжелая плита соединяла чердак и кровлю. На место ЧП прибыли аварийные и спасательные службы. Более 150-ти жильцов экстренно эвакуировали. Людей временно разместили в одной из гимназий, там же организовали пункт горячего питания.

Здание обследовали, жильцам разрешили на несколько минут пройти в свои квартиры и забрать документы, а также вещи первой необходимости. По предварительным данным, угрозы обрушения нет. Окончательный ответ дадут после полного обследования, которое запланировано на понедельник.

Ранее Пятый канал публиковал видео из пермской многоэтажки, где произошло обрушение перекрытий.

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