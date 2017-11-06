«Мечты сбываются!»: Молодой казахстанец стал личным оператором Тимати

, 7:40 Фото 79

Аблай Каиржанов сообщил в своем Instagram, что вместе с известным рэпером дает концерты в Олимпийском.

Фото: Instagram @ablaykairzhanov

Молодой казахстанский видеограф Аблай Каиржанов стал личным оператором популярного российского рэпера Тимати. О приятных переменах в собственной карьере молодой человек сообщил в своем Instagram.

— Жизнь — интересная штука, никогда не знаешь куда тебя занесет. Буквально год назад я снимал твой концерт в Астане, а сейчас уже отсняли большой сольный концерт в Олимпийском. Мечты сбываются, нужно просто в них верить, стремиться и работать! Очень много работать, — подписал публикацию Аблай.

Подписчики Каиржанова поздравили его с новыми успехами и пожелали не останавливаться на достигнутом.

— Молодец! Так держать!

— Только наверх! Так держать!

— Аблай, какой ты молодец! Г- гордость. Всегда всем говорю, что это мой друг снимал, — пишут подписчики.

Аблай Каиржанов — 23-летний казахстанский видеооператор, который начал работать со звездами исключительно благодаря своему желанию и амбициям. Карьера в Blackstar у Аблая началась причудливым образом. Он снял концерт Тимати на видео, а получившуюся запись показал директору рэпера, который сразу углядел талант в молодом человеке. Поначалу юноше приходилось несладко: работы было столько, что в офисе приходилось даже ночевать. Однако через год все его труды были вознаграждены: Каиржанова назвали лучшим сотрудником года и подарили автомобиль.

В июне 2018 года Аблай уволился из компании и стал работать исключительно с Тимати.

Ранее Пятый канал сообщал, что возлюбленную Тимати высмеяли в сети из-за размера ног.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

9:06
Пятый канал публикует фото подозреваемого в похищении картины Куинджи
8:53
Полиция ищет источники новой волны телефонного терроризма в Сибири
8:44
Рэпер XXXTentacion стал отцом спустя семь месяцев после смерти
8:36
Павел Воля и Ляйсан Утяшева поделились секретами воспитания детей
8:28
Актер, сыгравший Меркьюри в «Богемской рапсодии», стал лучшим по версии Гильдии киноактеров США
8:20
Украинский нардеп назвал МВФ «захватнической организацией»
8:12
Дональд Трамп рассматривал возможность применения «военной опции» в Венесуэле
8:04
Подозреваемый в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи задержан
8:02
Обливший краской памятник «Вежливым людям» в Крыму мужчина задержан
7:56
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения перекрытий в многоэтажке Перми
7:48
Самбурская заговорила о материнстве
7:40
«Мечты сбываются!»: Молодой казахстанец стал личным оператором Тимати
7:32
Похищенная картина Куинджи была застрахована на период выставки
7:24
Фаворитка украинского отбора на Евровидение даст концерты в России
7:16
Видео: Меньше, чем за двое суток в Москве выпала половина месячной нормы осадков
7:08
Вера Васильева о домогавшемся ее режиссере Иване Пырьеве: «Это не его вина»
7:01
Реально ли стать супермоделью, если ты нестандартная — советы экспертов
6:46
Семен Слепаков высмеял участников КВН, сравнив их с обезьянами
6:27
Итоги дня: Как Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады
6:15
Большинство россиян против передачи Японии Южных Курил

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама