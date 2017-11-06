«Мечты сбываются!»: Молодой казахстанец стал личным оператором Тимати

Молодой казахстанский видеограф Аблай Каиржанов стал личным оператором популярного российского рэпера Тимати. О приятных переменах в собственной карьере молодой человек сообщил в своем Instagram.

— Жизнь — интересная штука, никогда не знаешь куда тебя занесет. Буквально год назад я снимал твой концерт в Астане, а сейчас уже отсняли большой сольный концерт в Олимпийском. Мечты сбываются, нужно просто в них верить, стремиться и работать! Очень много работать, — подписал публикацию Аблай.

Подписчики Каиржанова поздравили его с новыми успехами и пожелали не останавливаться на достигнутом.

— Молодец! Так держать!

— Только наверх! Так держать!

— Аблай, какой ты молодец! Г- гордость. Всегда всем говорю, что это мой друг снимал, — пишут подписчики.

Аблай Каиржанов — 23-летний казахстанский видеооператор, который начал работать со звездами исключительно благодаря своему желанию и амбициям. Карьера в Blackstar у Аблая началась причудливым образом. Он снял концерт Тимати на видео, а получившуюся запись показал директору рэпера, который сразу углядел талант в молодом человеке. Поначалу юноше приходилось несладко: работы было столько, что в офисе приходилось даже ночевать. Однако через год все его труды были вознаграждены: Каиржанова назвали лучшим сотрудником года и подарили автомобиль.

В июне 2018 года Аблай уволился из компании и стал работать исключительно с Тимати.

Ранее Пятый канал сообщал, что возлюбленную Тимати высмеяли в сети из-за размера ног.