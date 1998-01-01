Полуголая Анна Семенович едва не утонула сугробах

38-летняя певица Анна Семенович порадовала поклонников необычной фотоссесией. На новом пикантном снимке она позирует в купальнике и буденовке на фоне заснеженных пейзажей. Ее смелый образ дополняет спасательный круг. Публикация появилась на странице звезды в Instagram в минувшие выходные.

Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович дополнила фотографию забавным анекдотом про Петьку, Василия Ивановича и Анку. По нему можно судить, что певица высоко оценивает собственную фигуру. С этим мнением согласились большинство подписчиков, однако другие увидели в снимке плагиат. Они напомнили, что совсем недавно в сугробах искупалась еще одна Instagram-дива и к слову — балерина — Анастасия Волочкова.

Ранее Пятый канал сообщал, что поклонники не узнали Анну Семенович на снимке 20-летней давности.