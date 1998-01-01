Омский детсад проверят после жалоб на садистские методы воспитания

В Омске правоохранители проверят информацию об издевательствах в дошкольном учреждении. О том, что воспитательница регулярно связывала трехлетних детей и заклеивала им рты скотчем, в соцсетях рассказала мама ребенка. По ее словам, несмотря на запугивания со стороны педагога, малыши все же пожаловались родителям на садистские методы воспитания.

— В ходе проверки будут проверяться опубликованные сведения, тщательно выясняться все обстоятельства и дана правовая оценка всем работникам детского сада, — заявила Татьяна Костерева, старший инспектор отдела процессуального контроля СК РФ по Омской области.

В омском департаменте образования заявили, что по факту инцидента создана специальная комиссия, а подозреваемая в истязаниях воспитательница уже уволилась. Если факты насилия подтвердятся, сотруднице детсада грозит уголовная ответственность. А детям, скорее всего, потребуется помощь психологов.

Ранее Пятый канал сообщал, что в детском саду в Воронежской области обрушилась кровля.