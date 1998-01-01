Алтайская чиновница назвала зарплату в 9 тысяч рублей завышенными требованиями

Зарплата девять тысяч рублей для учителей — это слишком завышенные требования. Так считает начальник управления молодежной политики Алтайского края. Скандальное заявление Екатерина Четошникова сделала во время интервью местному изданию, когда отвечала на вопрос о заработке молодых специалистов.

— Завышенные требования — это не есть хорошо. «Дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes». Адекватность должна быть во всем, — заявила она.

Высказывание чиновницы уже вызвало большой общественный резонанс. В дело даже вмешался губернатор Алтайского края. Четошниковой уже сделали замечание.

Ранее Пятый канал сообщал, что подозреваемый в расправе над медведем пермский чиновник подал в отставку.