Голодец назвала очередную победу «КАМАЗ-Мастер» на «Дакаре-2019» подвигом

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По словам вице-премьера, российские гонщики приносят славу не только нашему спорту, но и промышленности.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @rallykm

Вице-премьер Ольга Голодец поздравила российских гонщиков «КАМАЗ-Мастер» с очередной победой в ралли-марафоне «Дакар- 2019» и назвала это подвигом.

Она отметила значимость того, что команда выступает на российском автомобиле завода, который входит в 20-ку крупнейших производителей грузовиков в мире.

— То, что вы сделали — подвиг. Вы приносите славу не только российскому спорту, но и нашей промышленности, — подчеркнула Голодец.

Вице-премьер заверила, что правительство продолжит поддерживать российский автомобильный спорт.

Чествование команды «КАМАЗ-Мастер» состоялось в понедельник, 28 января, в Доме правительства в Москве.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как на «Дакаре-2019» проходила триумфаторская гонка россиян.

 

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