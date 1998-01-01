Голодец назвала очередную победу «КАМАЗ-Мастер» на «Дакаре-2019» подвигом

Вице-премьер Ольга Голодец поздравила российских гонщиков «КАМАЗ-Мастер» с очередной победой в ралли-марафоне «Дакар- 2019» и назвала это подвигом.

Она отметила значимость того, что команда выступает на российском автомобиле завода, который входит в 20-ку крупнейших производителей грузовиков в мире.

— То, что вы сделали — подвиг. Вы приносите славу не только российскому спорту, но и нашей промышленности, — подчеркнула Голодец.

Вице-премьер заверила, что правительство продолжит поддерживать российский автомобильный спорт.

Чествование команды «КАМАЗ-Мастер» состоялось в понедельник, 28 января, в Доме правительства в Москве.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как на «Дакаре-2019» проходила триумфаторская гонка россиян.