Теплосчетчики продолжат устанавливать в новостройках

Требование об обязательной установке счетчиков тепла сохранится в России и для новостроек. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко.
Обязательную установку теплосчетчиков ввели в 2012 году, однако позднее в Минстрое отметили, что такое требование нецелесообразно. По мнению ведомства, выгода от применения приборов чаще всего не окупает даже стоимости их обслуживания. Однако правительство отказываться от систем учета не планирует.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что россиян могут начать штрафовать за отсутствие счетчиков на газ.