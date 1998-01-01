Теплосчетчики продолжат устанавливать в новостройках

Требование об обязательной установке счетчиков тепла сохранится в России и для новостроек. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко.

Обязательную установку теплосчетчиков ввели в 2012 году, однако позднее в Минстрое отметили, что такое требование нецелесообразно. По мнению ведомства, выгода от применения приборов чаще всего не окупает даже стоимости их обслуживания. Однако правительство отказываться от систем учета не планирует.

— Обязательность установки предусмотрена законодательством. Иной позиции по этому вопросу у нас на данный момент нет, — цитируют пресс-службу Мутко «Известия».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что россиян могут начать штрафовать за отсутствие счетчиков на газ.