Супругу Жана-Мари Ле Пена избили и ограбили в Париже

Жену основателя французской партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена избили на улице парижского пригорода Сель-Сен-Клод, пишет газета Parisien.

Нападение произошло днем в понедельник, 28 января, у рынка. Когда Жани Ле Пен вышла из машины, неизвестный толкнул ее на землю, несколько раз ударил мотошлемом и вырвал сумочку. Злоумышленник скрылся на скутере вместе с подельником. Им удалось снять две тысячи евро с банковской карточки супруги политика.

86-летнюю Жани Ле Пен госпитализировали с болями в руке и шее. Расследованием нападения занимаются в версальском отделении полиции.

Ранее Пятый канал рассказывал о ранении одного из лидеров «желтых жилетов» в ходе акций протеста в Париже.