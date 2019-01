Одного из лидеров «желтых жилетов» ранили в ходе акций протеста в Париже

Во время одиннадцатой акции протестов в Париже один из лидеров движения «желтых жилетов» Жером Родригез, близкий к основателю движения Эрику Друэ, получил ранение в глаз. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас пострадавший доставлен в больницу.

Jerome Rodriguez Figure of the movement of the #GiletsJaunes hit by a shot from a #FlashBall #Yellowvests #Macron #ViolencesPolicières

