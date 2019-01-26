Одного из лидеров «желтых жилетов» ранили в ходе акций протеста в Париже

Во время одиннадцатой акции протестов в Париже один из лидеров движения «желтых жилетов» Жером Родригез, близкий к основателю движения Эрику Друэ, получил ранение в глаз. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас пострадавший доставлен в больницу.

Nouvelobs.com

В процессе столкновений с участниками движения полиция пустила в ход водомет и слезоточивый газ. В результате инцидента травмы получили несколько человек. Также национальные СМИ сообщают, что в Марселе в коляску с ребенком попал флешбол.

🔴🇫🇷FLASH:



Une poussette, où un bébé avait pris place, a reçu un tir de flashball à #Marseille. Les parents éloignent l'enfant, effrayé.



Vives tensions sur le Vieux Port.

(@AntenneJaune) pic.twitter.com/reQGiIZPc5 — La Plume Libre (@LPLdirect) 26 января 2019 г.

Всего во время акций протестов в субботу, 26 января, было задержано более 50 человек. В данный момент демонстранты направляются на Площадь Республики, где пройдет акция «желтая ночь».

Ранее Пятый канал сообщал, что «желтые жилеты» попытались захватить полицейский участок в городе Эврё.