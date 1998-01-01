Новую ядерную боеголовку начали производить в США

На техасском заводе Pantax начали производство новой ядерной боеголовки, сообщает портал Defence News.

W76-2 является модификацией W76-1 и обладает зарядом меньшей мощности. К концу 2019 года она должна поступить на вооружение ВМС США.

Целесообразность производства боеголовки вызвала споры в экспертном сообществе и Конгрессе. Беспокойство вызывает тот факт, что при запуске ракеты малой мощности противник будет реагировать в полную силу, поскольку не знает какой именно заряд она несет. В Палате представителей также высказались о желании отменить финансирование этого проекта.

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