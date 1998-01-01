Новую ядерную боеголовку начали производить в США

, 17:01 39

Модифицированная W76-2 оснащена зарядом пониженной мощности.

Фото: www.globallookpress.com

На техасском заводе Pantax начали производство новой ядерной боеголовки, сообщает портал Defence News.

W76-2 является модификацией W76-1 и обладает зарядом меньшей мощности. К концу 2019 года она должна поступить на вооружение ВМС США.

Целесообразность производства боеголовки вызвала споры в экспертном сообществе и Конгрессе. Беспокойство вызывает тот факт, что при запуске ракеты малой мощности противник будет реагировать в полную силу, поскольку не знает какой именно заряд она несет. В Палате представителей также высказались о желании отменить финансирование этого проекта.

Ранее Пятый канал рассказывал о характеристиках российской ракеты 9М728, которые для иностранцев раскрыли в Минобороны.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:07
Крыши сразу двух домов обрушились под тяжестью снега в Волгоградской области
18:00
Видео: в Кабмине РФ рассказали, сколько денег выделят на нацпроект «Образование»
17:52
В Лондоне обнаружены останки моряка, давшего название Австралии
17:45
«Шок-контент!» Бывшие Гуфа Кети Топурия и Айза «взорвали» Instagram общим фото
17:39
Что это за растение? — пользователей сети покорил кот, спящий в горшке
17:32
Ипотечные каникулы: Как не залезть в долги после пользования опцией
17:26
«Лавина устройств!»: «Отец интернета» назвал главную угрозу для всемирной сети
17:21
Отцовская щедрость! Глушаков рассказал, какой суммы алиментов хватит его детям
17:16
Чемпион мира по «классическим шахматам» Владимир Крамник завершил карьеру
17:15
Опубликовано видео задержания дебошира на рейсе Петербург — Анталия
17:08
«Очень важно!» Эксперт одобрил инициативу отмены техосмотра для личных авто
17:01
Новую ядерную боеголовку начали производить в США
16:55
Мадуро пригрозил ответными мерами на санкции США против Венесуэлы
16:50
Житель Подмосковья заявил, что его терроризирует призрак Андрея Аршавина
16:44
Видео: Эльбрус Нигматуллин из больницы заявил о переносе «Богатырских игр»
16:35
«Я замужем!» — Любовь Толкалина шокировала поклонников неожиданным известием
16:30
Очередной снежный циклон надвигается на Центральную Россию
16:29
Порошенко заявил, что идет на выборы и хочет хотя бы «холодный мир» с Россией
16:20
Дождь в самолете — пассажиры рейса Воронеж-Сочи шокированы необычными осадками
16:11
Москалькова попросила Украину предоставить информацию о капитане судна «Норд»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

23 января

Минобороны раскрыло иностранным атташе характеристики ракеты 9М729

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама