Эксперты недоумевают по поводу отмены наказания за «вынужденную» коррупцию

Минюст предлагает ввести странное понятие — «вынужденная коррупция». Проект поправок к закону официально опубликован для общественного обсуждения.

Авторы инициативы считают, что получить взятку чиновника могут заставить обстоятельства непреодолимой силы. В таком случае, это не является преступлением, и человек должен быть освобожден от наказания. Правда, никаких примеров такого форс-мажора разработчики закона пока не привели, обещают сделать это позднее. А пока, эксперты предполагают, что это же может быть.

— Сейчас уже появились шутки, что ветер настолько сильный, что взятка попадает в карман сама, — рассказывает Денис Примаков, специалист Центра антикоррупционных исследований и инициатив.

Юристы полагают, что речь все-таки идет не об уголовных преступлениях, а о мелких правонарушениях. Ждем официальных комментариев.

Ранее Пятый канал сообщал, что коррумпированные чиновники не смогут скрыть имущество за рубежом.