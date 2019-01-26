«С такой рожей еду…» Грустный Семен Слепаков ввел поклонников в уныние

Юморист Семен Слепаков выложил в Instagaram фотографию, на которой он едет на работу. Как можно заметить по выражению лица комика, в этом момент он находится в очень грустном настроении. Такой нестандартный снимок для «постоянно шуткующего» Слепакова вызвал у его поклонников множество вопросов.
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— Именно с такой рожей я еду на работу каждый день. Юмор придумывать. Хорошего вам настроения! — подписал публикацию сам артист.
— А чего ты хотел? Это ведь работа! — прокомментировал один из пользователей.
— С такой рожей только вагоны разгружать… — добавил другой.
— Ленин в мавзолее краше... — съязвил еще один поклонник.
Ранее Пятый канал сообщал, как Семен Слепаков высмеял участников КВН, назвав их обезьянами.
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