«С такой рожей еду…» Грустный Семен Слепаков ввел поклонников в уныние

, 20:59 Фото 33

Юморист опубликовал фотографию, где он явно находится не в настроении.

Фото: Instagram @slepakovsemyon

Юморист Семен Слепаков выложил в Instagaram фотографию, на которой он едет на работу. Как можно заметить по выражению лица комика, в этом момент он находится в очень грустном настроении. Такой нестандартный снимок для «постоянно шуткующего» Слепакова вызвал у его поклонников множество вопросов.

 
 
 
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Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

— Именно с такой рожей я еду на работу каждый день. Юмор придумывать. Хорошего вам настроения! — подписал публикацию сам артист.

— А чего ты хотел? Это ведь работа! — прокомментировал один из пользователей.

— С такой рожей только вагоны разгружать… — добавил другой.

— Ленин в мавзолее краше... — съязвил еще один поклонник.

Ранее Пятый канал сообщал, как Семен Слепаков высмеял участников КВН, назвав их обезьянами

 
 
 
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Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

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