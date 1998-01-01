Мать забрала забытого в петербургском автобусе ребенка

Сотрудникам петербургской полиции удалось найти мать девочки, «забытой» в автобусе. Инцидент произошел 29 января в Северной столице. Малышка, которой на вид около четырех лет, оказалась в автобусе маршрута № 11 совершенно одна. Это заметили неравнодушные пассажиры. Они сфотографировали ребенка и опубликовали снимок в соцсетях, пытаясь отыскать родителей маленького пассажира.

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Также о «забытом» ребенке они сообщили в полицию. Спустя несколько часов стражам порядка удалось найти мать девочки. В настоящий момент ребенок уже находится под присмотром родителей.

Ранее Пятый канал сообщал, как полиция спасла пятилетнюю девочку, заблудившуюся в Красноярском крае в 30-градусный мороз.