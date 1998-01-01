В Министерстве юстиции привели примеры «вынужденной коррупции» чиновников

Минюст выступил со скандальной инициативой — щадить чиновников, нарушающих антикоррупционное законодательство не по своей воле. Давно не было таких активных дискуссий, как сегодня, вокруг явления «вынужденная коррупция».

Действительно, документ позволяет не наказывать человека, если он нарушил закон, цитирую, «из-за обстоятельств непреодолимой силы». Понятно, что в других сферах подобные обстоятельства, на самом деле прописаны. Например, в госзакупках. Стороны освобождаются от ответственности в случае землетрясения или войны. Но какие форс-мажоры у коррупционеров?

— Сейчас уже появились шутки, что, когда ветер настолько сильный, что взятка попадает сама в карман. Можно шутить, но есть обстоятельства, что, например, что он вовремя не сдал антикоррупционную декларацию или налоговую декларацию, — поясняет юрист центра антикоррупционных исследований и инициатив Денис Примаков.

Предложение смягчить закон — не просто чья-то безумная идея. Оно уже внесено в правительство. Проект проходит общественное обсуждение. И хотя здесь, на государственном сайте, нам реакцию общества не увидеть, в интернете ее в избытке.

Больше всего вариаций на тему «Как заставили брать взятку». Тут и «плачу, но беру», и про пулю ко лбу со словами «возьми миллиончик». Много про киногероя Деточкина. Который воровал машины, чтобы спасать детей.

Спорят сегодня, не станут ли поправки к закону — легализацией коррупции. Мы нашли человека, который доступно объяснил — какими были разумные доводы для изменений.

— На сегодняшний любой глава местного самоуправления имеет дилемму. Либо делать то, что делать нужно и то, что требуется на сегодня на территории. Либо следовать букве закона и тогда получается, что какие-то вещи недофинансируются. Нельзя, например, рассматривать, как коррупционное преступление постройку квартир для привлеченных врачей, если это нецелевое расходование бюджета, — убежден член Общественной палаты России, председатель коллегии адвокатов Артем Кирьянов.

После общественного обсуждения поправки в закон о коррупции, пройдут антикоррупционный контроль. Пока ничем не рискуем. Потому что мнение у тех, кто борется со взяточниками такое.

— С каждым днем, с каждым годом ситуация с проявлением коррупционной составляющей во всех в принципе органах, и власти, к сожалению, во многих, я подчеркну, в компаниях, в организациях — только проявляются, усиливаются и, к сожалению, сейчас у нас взятки берут практически как бы собственно все. Санкции необходимо только ужесточить, — говорит Станислав Веселов, старший эксперт Московского антикоррупционного комитета при правительстве Москвы.

И как раз сегодня опубликован новый коррупционный рейтинг. Это рейтинг восприятия коррупции. Основывается он на том, что замечают сами жители страны. Так вот Россия на 138-м месте из 180-ти. Причем, за последний год положение у нас ухудшилось.

Любопытно вышло с США. Правительство Трампа, после этих цифр, признано самым коррумпированным за последние 7 лет. А в лидерах традиционно Дания, Новая Зеландия и Финляндия.

На Зеленом континенте коррупционеры мельчали настолько, что министр Шейн Джонс был уволен из-за нескольких сотен долларов. Оплачивал служебной карточкой порно-каналы, когда останавливался в гостиницах.

Мы поближе присмотрелись к нашему соседу. В чем секрет успеха финнов, у которых нет даже закона о коррупции, нет органов, которые ее контролируют? Три «Н» — неприкосновенность. Она — не у депутатов и министров, а у журналистов, которые ловят нечистых на руку. Настрой. У финнов нет тяги к роскоши и золотой унитаз, в их представлении, — для дегенератов. Это цитата одного из местных авторов. Ну, и нет питательной среды для коррупции. Минимальный разрыв между очень богатыми и очень бедными.

И только поздно вечером наступила развязка, сам Минюст пояснил, что за «вынужденная коррупция». Это когда декларацию о доходах чиновники не могут подать, потому что живут где-нибудь в закрытых городах, в районах Крайнего Севера или просто заболели.

А секретарь Общественной Палаты России сегодня призвал россиян отказаться от «гонки за материальными ценностями» и ездить, к примеру, на машинах, которым 20-30 лет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что эксперты недоумевают по поводу отмены наказания за «вынужденную» коррупцию.