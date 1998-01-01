Директор нацразведки США заявил о «российской угрозе» для Штатов

США приступили к производству новых ядерных боеголовок. Их разработали по поручению администрации Дональда Трампа. Предназначены они для ракет малой дальности — тех, которые напрямую запрещены договором РСМД. На вооружение боеголовки должны поступить уже этой осенью, их разместят на подводных лодках.

Но в Палате представителей США уже призвали прекратить финансирование производства. В Пентагоне на это пока никак не отреагировали. Зато уделили пристальное внимание докладу главы национальной разведки в Сенате.

По мнению Дэна Коутса наша страна может начать военный конфликт с Штатами. Вероятность, правда, невелика. Куда весомее — киберугроза со стороны России и Китая. По словам руководителя американской разведки, хакеры активизируются во время предвыборной кампании в 2020 году.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в НАТО назвали возможности российского флота беспрецедентными.