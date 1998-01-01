«Большинство актеров просто кривляются»: Павел Майков раскритиковал коллег

Павел Майков, известный по роли Пчелы в сериале «Бригада» поделился своим критическим мнением на качество актерской игры в России. По его словам, сейчас уже никто не вживается в роль, а большинство только кривляются в кадре. Слова Майкова передает сайт Teleprogramma.pro.

— Мне кажется, в наших реалиях актеры уже давно перестали вживаться в роли. Актеры, которые умели вживаться, уже умерли или собираются умереть. А большинство актеров просто кривляются, — сказал Майков.

Павел пояснил, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия хорошей актерской школы, а также потому что к ремеслу актера относятся как к развлечению и зарабатыванию денег.

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