Конфликт «пьяного» полицейского и собачника сняли камеры видеонаблюдения

Конфликт сотрудника полиции и владельца бойцовой собаки, произошедший в Новосибирске 4 января, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Кадры опубликованы в паблике «Обмудсмен полиции».

Как можно видеть, бойцовая собака на выгуле действительно находится без намордника. Более того, во время выяснения отношений хозяин не сдерживает животное и собака кусает полицейского. Далее к конфликту подключается женщина, как сообщается, жена собачника. Она тоже не сдерживает себя и, можно сказать, нападет на представителя полиции. Камера не пишет звук, но по словам очевидцев конфликта, собачник и его спутница сопровождали свои действия нецензурной бранью в адрес сотрудника.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стало замечание якобы нетрезвого сотрудника полиции жителю Новосибирска, который, в нарушение закона, выгуливал собаку бойцовой породы без намордника. Очевидцы утверждают, что нетрезвым был как раз владелец собаки, а не представитель полиции. Насколько это соответствует действительности, разбирается Следственный комитет.

Ранее Пятый канал рассказывал о произошедшем в Новосибирске.