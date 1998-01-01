Францию в эти минуты буквально смывает с лица Земли. На страну обрушился зимний шторм «Габриэль». Тяжелее всего ситуация на западном побережье, волны достигают высоты нескольких метров. На дорогах коллапс: из-за бури и снегопадов в несколько раз увеличилось количество аварий. Закрыты наиболее опасные автострады.

Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Снегопады и ветер скоростью до 27 метров в секунду парализовали практически всю страну. Блокирована работа и парижского аэропорта Орли. Там отменены не менее трети всех авиарейсов.

И это, по словам синоптиков, только начало: в ближайшие часы «Габриэль» лишь усилится.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как на Европу обрушились сильнейшие снегопады. На горнолыжных курортах гибли люди.